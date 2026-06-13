Ieri sera a Salerno i Carabinieri della Stazione Duomo, con i militari del Nucleo Antisofisticazione e Sanità, la Polizia Municipale e l’ASL, hanno proceduto ad un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato alla verifica del rispetto delle normative di settore di cinque pubblici esercizi dislocati nel centro storico.

L’attività ha fatto emergere nel suo complesso, a vario titolo, carenze igienico-sanitarie, irregolarità strutturali, violazioni delle norme sulla tracciabilità degli alimenti e l’occupazione abusiva di suolo pubblico.

Sono state elevate sanzioni amministrative per un importo di circa 16.000 euro, si è proceduto al sequestro amministrativo di 10 kg di alimenti privi della tracciabilità e alla sospensione dell’attività ad horas per due dei cinque esercizi.