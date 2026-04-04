Una nuova tipologia di truffa preoccupa in queste ore il Vallo di Diano e in particolar modo Sala Consilina.

Proprio dai residenti della cittadina valdianese sono giunte segnalazioni di telefonate da parte di malintenzionati che si spacciano per carabinieri, invitando le persone a recarsi in caserma con un pretesto, come ad esempio il ritrovamento di documenti o oggetti smarriti. L’obiettivo è quello di far uscire di casa i proprietari per poi poter agire indisturbati e mettere a segno casomai dei furti nelle abitazioni.

In alcuni casi i truffatori utilizzano tecniche come lo “spoofing”, inviando sul telefono delle vittime il numero reale della Caserma dei Carabinieri per rendere la chiamata più credibile.

In questi casi è consigliato di non lasciare l’abitazione incustodita e di contattare il 112 o il numero della locale Stazione dei Carabinieri per verificare meglio, oltre ad avvisare subito familiari e vicini.

L’appello è sempre quello di rivolgersi al 112 e di evitare di cadere nel tranello fidandosi a prescindere.