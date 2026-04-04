Lo Studio Medico Associato Innamorato, in via Provinciale a Prato Perillo di Teggiano, pensa ai più piccoli con la pediatra Letizia Ciliberti, esperta in Allergologia pediatrica e Nutrizione infantile.

La giovane professionista valdianese, che vanta una formazione brillante tra l’Università di Napoli e l’Azienda Ospedaliera Universitaria Meyer di Firenze, periodicamente effettua visite nello Studio teggianese.

Sensibilità e professionalità la guidano nel trattare bambini e adolescenti, i quali potranno ricevere un’assistenza personalizzata che accompagna le diverse fasi di crescita e sviluppo. Al centro della sua attività diagnosi e trattamenti di allergie alimentari, respiratorie, cutanee e ai farmaci, cure di base e monitoraggi auxologici, ma anche piani alimentari su misura per un sano sviluppo, dallo svezzamento della prima infanzia fino all’adolescenza.

Un valido supporto, inoltre, per i neo genitori che affrontano i primi segnali di malessere dei propri piccoli, grazie a consigli mirati e scrupolosi e diagnosi effettuate scrupolosamente in studio.

E’ possibile seguire le attività e i consigli della pediatra CLICCANDO QUI

Per prenotare una visita specialistica telefonare al numero 344-5975865.

Ai microfoni di Ondanews la dottoressa Letizia Ciliberti ha affrontato una serie di tematiche interessanti, dalle allergie primaverili e alimentari alla prevenzione dell’obesità infantile, fino alla somministrazione corretta di farmaci nei più piccoli.



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