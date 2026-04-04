Servizio Civile Universale con la Pro Loco di Padula. Domande di ammissione fino all’8 aprile
Scade l’8 aprile alle 14.00 il termine per presentare la domanda di partecipazione al Servizio Civile Universale con la Pro Loco di Padula organizzato in collaborazione con l’UNPLI – Unione Nazionale Pro Loco d’Italia.
Si tratta di due progetti: “Idiomi, storia e comunità” (un posto disponibile) e “Valorizzare per appartenere: il patrimonio culturale come identità condivisa” (un posto disponibile).
Un anno di servizio per 1145 ore (25 ore settimanali per 6 giorni lavorativi) e un corrispettivo mensile di 519,47 euro.
Puoi presentare la domanda di ammissione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line
Per consultare le sintesi dei progetti visita il sito www.serviziocivileunpli.net
Per partecipare bisogna avere un’età compresa tra 18 e 29 anni non compiuti al momento della presentazione della domanda, essere cittadini dell’Unione europea o Extra-UE regolarmente in Italia.