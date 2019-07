Vacanze salve per due turisti in visita a Teggiano grazie all’incisiva e valida azione sul territorio comunale messa in campo dal locale Comando di Polizia Municipale coordinato dal Luogotenente Pietro Angelo Trezza.

Gli agenti, nel corso dei servizi di vigilanza e controllo per le strade della Città Museo del Vallo di Diano, hanno ritrovato una borsa lasciata davanti ad una delle numerose chiese visitate in questo periodo da diversi turisti. Al suo interno c’erano documenti, un telefono cellulare e una consistente somma di denaro. Gli agenti hanno provveduto a contattare la proprietaria e a restituirle la borsa con tutti gli effetti personali.

Identico caso è poi accaduto con un altro turista che, sbadatamente, ha smarrito nei parcheggi comunali il portafogli contenente i documenti e 500 euro. Anche in questo caso gli agenti della Polizia Municipale sono riusciti a restituire al proprietario portafogli e denaro.

Visibilmente grati i due malcapitati che fortunatamente sono ritornati in possesso dei loro effetti personali grazie al tempestivo intervento degli agenti e all’instancabile ed alacre attività a tutela sia dei cittadini che dei visitatori.

– Chiara Di Miele –