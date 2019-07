Vertenza operai idraulico-forestali. Domani a Napoli un incontro tra il Presidente De Luca e i sindacati

Il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha convocato le organizzazioni sindacali di categoria Fai Cisl, Flai Cgil, Uila Uil Campania e Uncem Campania sulla vertenza che riguarda gli operai idraulico-forestali in seguito allo stato di agitazione proclamato lo scorso 20 giugno.

De Luca incontrerà i sindacati e l’Unione delle Comunità Montane della Campania domani, lunedì 8 luglio, alle ore 13:30, nella sala “Francesco De Sanctis” di Palazzo Santa Lucia a Napoli, sede della Giunta regionale della Campania.

“La convocazione del Presidente – scrivono in una nota le tre segreterie regionali di categoria – è un segnale di apertura importante. A De Luca chiederemo certezze economiche per i 4mila operai idraulico-forestali, risposte concrete sulla stabilizzazione dell’intero settore e risorse immediate per diminuire il disagio delle mensilità arretrate. Bisogna aprire alle risorse ordinarie per dare sviluppo alle zone interne a rischio di spopolamento ma che rappresentano una grande possibilità di valorizzazione delle tipicità locali e di sviluppo eco-compatibile della regione Campania”.

– Claudia Monaco –