Teggiano: trasporta legna con un autocarro rubato. Denunciato 32enne marocchino

I Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina, guidati dal Capitano Davide Acquaviva, hanno denunciato un 32enne di origini marocchine per ricettazione di autoveicoli.

I militari della Stazione di Teggiano hanno sorpreso, nella frazione di Prato Perillo, il giovane alla guida di un autocarro privo di targa, utilizzato per il trasporto della legna. Gli accertamenti svolti dai carabinieri hanno consentito di verificare che il veicolo era provento di un furto avvenuto circa un anno fa in un’autofficina di Montoro Superiore (Avellino). In quell’occasione erano stati rubati diversi utensili e mezzi di lavoro.

Il camion è stato sequestrato e verrà restituito al legittimo proprietario.

– Paola Federico –