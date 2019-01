Oggi al Festival Teatrale Santarsenese la Compagnia Gabbiani porta in scena “Due comici in paradiso”

Sta per giungere al termine il “Festival Teatrale Santarsenese” che oggi pomeriggio vedrà esibirsi la Compagnia Teatrale “Gabbiani” di Baronissi, per il penultimo appuntamento della 7^ edizione.

Alle ore 18.30, presso il Teatro Comunale “G. Amabile”, in scena “Due comici in paradiso“, un’esilarante commedia in due atti tutti da ridere, di Bruno Tabacchini e Biagio Izzo con la regia di Matteo Salsano.

Un esilarante scherzo comico, un paradosso che, se pur drammatico nel suo sviluppo iniziale, perde immediatamente il senso triste del disastroso incidente mortale, per trasformarsi in una girandola di comiche battute, il tutto in un contesto ancestrale quale il Paradiso, in compagnia di due improbabili angeli custodi.

I due malcapitati però non si perdono d’animo e, pur di uscire dall’insolita situazione in cui si trovano, improvvisano uno spettacolo nello spettacolo.

– Paola Federico –