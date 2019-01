Costituita ieri pomeriggio, presso lo studio del notaio Nicola Guerriero a Padula, l’Associazione Temporanea di Scopo tra il Consorzio Sociale Vallo di Diano-Tanagro-Alburni, la Consulta delle Donne Amministratrici del Vallo di Diano e Tanagro, la Società di Comunicazione “InCoerenze srl”, la Società “QS&Partner”, l’Istituto Omnicomprensivo di Montesano sulla Marcellana e l’Istituto di Istruzione Superiore “Pomponio Leto” di Teggiano per l’attuazione del progetto “Aree Interne e Violenza: Comunicazione e Sensibilizzazione”.

Il progetto avrà la durata di 16 mesi ed è teso a sensibilizzare l’opinione pubblica, ed in particolare le giovani generazioni, ad avere comportamenti sociali e culturali tesi a contenere il fenomeno della violenza contro le donne.

Presenti per la firma della costituzione dell’ATS, il Presidente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Sociale Francesco Cavallone, unitamente al Direttore Antonio Florio, coordinatore del progetto, Tania Esposito, Presidente della Consulta delle Donne Amministratrici del Vallo di Diano e Tanagro, Vincenzo Quagliano, responsabile della Società “QS& Partner”, Elena Salzano, responsabile della Società di Comunicazione “InCoerenze srl”, Antonietta Cantillo, Dirigente dell’Istituto Omnicomprensivo di Montesano sulla Marcellana ed il Dirigente scolastico dell’Istituto di Istruzione Superiore “Pomponio Leto” di Teggiano Rocco Colombo.

“Al termine delle attività progettuali verranno individuati ulteriori servizi a sostegno delle politiche che combattono la violenza contro le donne, anche attraverso la progettazione di programmi ed iniziative, rivolta alle donne, che coinvolga tutti i comuni compresi nel Piano di Zona S10 – ha riferito il Coordinatore del progetto Antonio Florio- saranno attivati servizi di coaching e coworking per sostenere l’inserimento delle donne nel mondo del lavoro. Siamo convinti che tale azione possa rappresentare un must innovativo per il contesto territoriale a sud di Salerno dove stentano ad emergere modelli ed azioni vincenti in materia di violenza contro le donne”.

