Un Consiglio comunale dai toni particolarmente accessi quello che si è tenuto nel pomeriggio di ieri a Teggiano.

Tra i punti in discussione, quello che ha suscitato maggiori polemiche è stato l’aggiornamento del Programma Triennale dei lavori pubblici 2019-2021, che prevede la messa in sicurezza delle Scuole Elementari e Medie Capoluogo, l’ampliamento del cimitero comunale, il ripristino della sede della Protezione Civile, il recupero ambientale dell’area del torrente Bucana e dell’antico ponte romano sito nelle aree circostanti, e il miglioramento sismico della Casa Comunale.

“Si tratta sicuramente di lavori utili alla comunità, quindi incontestabili, ma l’Amministrazione continua a votarli in Consiglio pur sapendo di non poterli realizzare in quanto c’è un Bilancio totalmente falsato – ha dichiarato il consigliere di minoranza De Paola –inoltre, per realizzare delle opere pubbliche bisogna avere una variazione del DUP e del Bilancio, cosa non ancora avvenuta“.

Tuttavia, il sindaco Michele Di Candia ha specificato che “la variazione del DUP e del Bilancio secondo la legge va fatta subito dopo l’arrivo del decreto di finanziamento e, nel momento in cui avremo il decreto, applicheremo la variazione“.

Sono stati ribaditi gli stessi dubbi da parte della minoranza anche sugli altri quattro punti all’ordine del giorno, strettamente connessi al primo, come la variazione e la delibera di variazione al Bilancio di previsione e la salvaguardia degli equilibri di Bilancio insieme al Programma Biennale degli acquisti di forniture e servizi per gli anni 2019-2020.

Inoltre, è stata evidenziata ancora una volta dalla minoranza l’assenza del Consigliere Cono Morello, che da poco ha rimesso le deleghe relative al Bilancio, Tributi, Sviluppo e Attività Produttive.

I cinque punti sono stati poi approvati dalla maggioranza consiliare.

Approvato invece all’unanimità la costituzione del sub ambito distrettuale del Vallo di Diano “Ecodiano” per gestire in associazione il riciclo dei rifiuti.

“Si tratta di un progetto ancora in divenire – ha specificato il primo cittadino – ma vigileremo su chi andrà a gestire il riciclo dei rifiuti per risolvere al meglio questa delicata situazione“.

– Justine Biancamano –