L’Amministrazione comunale di Teggiano, con il sindaco Michele Di Candia e l’assessore alle Politiche Sociali Luciana D’Elia, promuove anche quest’anno le iniziative dedicate ai più piccoli, realizzate con i fondi del Consorzio Sociale Vallo di Diano, Tanagro e Alburni – Ambito S10 e del Dipartimento delle Politiche per le Famiglie.

Dal 6 al 31 luglio, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00, presso il Centro Parrocchiale “Piergiorgio Frassati” in località Prato Perillo, bambini e ragazzi dai 3 ai 12 anni, anche diversamente abili, potranno partecipare ad attività ricreative, sportive e sociali.

È inoltre prevista una settimana di animazione sportiva, “Acquacamp” (nuoto) presso il Centro Sportivo Meridionale di San Rufo, con servizio di trasporto incluso.

Possono partecipare:

bambini residenti o iscritti all’AIRE del Comune di Teggiano

non residenti frequentanti una scuola di Teggiano nell’anno scolastico 2025/2026

minori con almeno un genitore residente o domiciliati nel Comune.

Le domande di partecipazione vanno presentate dal 29 giugno al 3 luglio presso l’Ufficio Protocollo/Servizi Sociali del Comune. Occorre allegare il documento di identità del genitore richiedente e del bambino.

Nel primo giorno di Acquacamp è obbligatorio consegnare alla segreteria della piscina MetaCentro la “Dichiarazione di attività sportiva ludico-amatoriale” firmata da un genitore. Il modello di domanda e il form della dichiarazione sono disponibili presso l’Ufficio Protocollo del Comune e sull’Albo Pretorio Online nella sezione Atti Amministrativi – Avvisi.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla Responsabile dell’Ufficio Servizi Sociali del Comune Caterina Marchesano al numero 0975-58782.