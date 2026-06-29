La dottoressa Antonella Ferrara è il nuovo Responsabile della Struttura Semplice Dipartimentale di Otorinolaringoiatria dell’ospedale “Luigi Curto” di Polla.

Il conferimento dell’incarico è stato reso noto dall’ASL Salerno – UOC Gestione Risorse Umane.

Nell’ambito dell’assetto organizzativo del Dipartimento delle discipline Ortopediche e Cervico-Facciali, al fine di consentire una equa distribuzione dei carichi di lavoro è prevista la Struttura Semplice Dipartimentale di Otorinolaringoiatria il cui incarico di Responsabile era scaduto. Dopo la pubblicazione dell’avviso di selezione sono pervenute due istanze di partecipazione.

L’apposita Commissione ha dunque valutato i curricula e i requisiti di partecipazione e la procedura è stata vinta dalla dottoressa Ferrara che è stata anche Dirigente Medico di Otorinolaringoiatria, Audiologia e Foniatria all’ospedale “San Carlo” di Potenza. Nel 2017 è stata nominata Dirigente Medico di I livello presso l’Otorinolaringoiatria dell’ospedale di Villa d’Agri e dal 2021 è stata Dirigente Medico a tempo indeterminato al “Luigi Curto” di Polla.