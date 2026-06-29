Un caseificio del territorio è alla ricerca di due nuove risorse da inserire nel reparto produzione, con l’obiettivo di ampliare il proprio organico e rafforzare le attività operative.

La selezione è rivolta a persone interessate a intraprendere un percorso professionale in ambito produttivo, anche senza esperienza pregressa, purché motivate, serie e disponibili ad apprendere. Le figure selezionate saranno inserite in un contesto dinamico e collaborativo, con possibilità di crescita professionale e affiancamento iniziale.

Costituiranno requisiti apprezzati la disponibilità al lavoro operativo, la predisposizione al lavoro di squadra, l’affidabilità e la voglia di mettersi in gioco.

L’azienda valuta con interesse candidati precisi, responsabili e orientati al lavoro pratico, da coinvolgere nelle attività quotidiane del reparto produzione.

E’ possibile inviare il proprio curriculum all’indirizzo annuncilavoro@ondanews.it specificando nell’oggetto l’annuncio.

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