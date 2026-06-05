Si è concluso in maniera brillante l’anno scolastico degli Istituti Paritari Athena di Teggiano, realtà dedita alla formazione, molto apprezzata e frequentata grazie ai molteplici sbocchi. Athena, infatti, offre la possibilità di iscriversi a diversi indirizzi per conseguire il relativo diploma, oltre a vari laboratori didattici e alla formazione universitaria grazie all’affiliazione con Orienta Campus.

Ieri sera in tanti hanno assistito allo spettacolo di fine anno in Piazza IV Novembre. “Il casting della vita” è stato il titolo dello show realizzato dagli studenti, in collaborazione con la Palestra Salus e con l’associazione “Sant’Arsenio…Ieri, oggi e domani”, nell’ambito del laboratorio teatrale “Mettersi in scena”. Luigi Biscotti ha presentato la performance.

Presenti il Dirigente scolastico di Istituti Paritari Athena Giuseppe Ammendola, i docenti, lo staff di Segreteria, il sindaco Michele Di Candia, il primo cittadino di Atena Lucana Luigi Vertucci, il consigliere regionale Corrado Matera, il parroco don Angelo Fiasco, il Comandante della Polizia Municipale Andrea De Rosa e il Vicecomandante Eliseo Innamorato.

“Tutto è nato da un’idea che andasse al di là della didattica pura – ha spiegato il Dirigente Ammendola -. Nell’ambito della Formazione Scuola-Lavoro abbiamo pensato ad un percorso alternativo alle visite nelle aziende, che ci ha permesso di scoprire Teggiano e le sue bellezze che hanno meravigliato anche i tanti ragazzi che non sono del posto. Con Luigi Biscotti e Giuseppe Spinelli della Compagnia ‘Sant’Arsenio…Ieri, oggi e domani’ abbiamo realizzato una esperienza inclusiva che ha permesso agli studenti di scambiarsi emozioni e idee. Ad un certo punto noi insegnanti siamo stati travolti dalla voglia dei ragazzi che sono stati straordinari e io li ringrazio per le emozioni che ci hanno regalato. Così come ringrazio l’ingegnere Salvatore Chirico che ci è stato sempre vicino da quando abbiamo iniziato il nostro percorso a Teggiano“.

“Grazie ad Istituti Athena sono state aiutate tante persone e questa sera si dimostra che pensare e realizzare qualcosa di concreto vuol dire dare una risposta alla società. Inoltre, grazie a questa scuola Teggiano accoglie numerose presenze sul territorio che possono scoprire il suo patrimonio culturale” ha aggiunto il sindaco Di Candia. Gli ha fatto eco Luigi Vertucci che ha sottolineato quanto sia importante l’attività degli Istituti Athena “che permettono con i loro servizi di lottare anche contro lo spopolamento del territorio“.

Emozionante lo spettacolo messo in scena dagli studenti che per una sera si sono trasformati in eccellenti attori protagonisti di un insolito casting della loro vita, fatto di sogni, speranze e immaginazione.

La serata, resa ancora più gradevole da un’area Street Food, è terminata all’insegna della musica d’autore con l’esibizione dal vivo del duo composto da Daniele Sorrentino e Matt Russo (insegnante agli Istituti Paritari Athena), artisti molto noti sui social che amano unire le melodie partenopee alle sonorità e ai testi contemporanei.

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