I militari dei Nuclei Carabinieri Forestale di Acerno e di Giffoni Valle Piana hanno posto i sigilli ad un’area a destinazione agricola di circa 4000 metri quadri a Battipaglia dove erano in corso enormi lavori di sbancamento con scavi di altezza variabile da tre a otto metri e prelievo di grossi quantitativi di materiale litoide in totale difformità dall’autorizzazione.

Il materiale estratto, privo della necessaria caratterizzazione, veniva trasportato presso una ditta di calcestruzzi, rappresentando così un’attività di cava abusiva oltre che una gestione illecita di rifiuti.

Denunciato all’Autorità Giudiziaria il proprietario del terreno e amministratore della società commerciale dove il materiale estratto illecitamente veniva trasportato.