Inizia l’avventura per la squadra agonistica di nuoto della Metacentro di San Rufo.

Dopo aver affrontato, durante l’anno sportivo, 8 tappe del 24° Campionato Regionale di Nuoto CSI, gli atleti e le atlete Metacentro hanno conquistato la qualificazione al Campionato Nazionale di Nuoto che si sta svolgendo a Lignano Sabbiadoro, in provincia di Udine.

A gareggiare con centinaia di agonisti provenienti da tutta Italia sono Sara Amodeo, Felisia Caggiano, Francesco D’Alvano, Mattia Pio De Paola, Matilde Di Zeo, Asia Ilriti, Alessia D’Aniello, Gabriele Trotta, Benedetta Volpe e Francesca Castelluccio.

Ieri, primo giorno effettivo di competizione, si sono disputate le prime gare di 50 metri dorso, 50 metri rana e 100 metri stile libero.

Fino al 7 giugno gli atleti si confronteranno anche negli stili 50 metri farfalla, 100 metri dorso, 100 metri rana, 50 metri stile libero, 100 metri farfalla, 200 metri stile libero, 200 metri misti e staffetta stile libero 4×50.

“Si tratta della prima esperienza per i nuotatori e le nuotatrici che hanno composto il nostro team quest’anno – il commento del coach Agostino Marmo, che ha allenato la squadra durante tutto il percorso agonistico -, quindi è un banco di prova importante per tutti loro, una situazione formativa che permetterà di fare tesoro di quanto stanno apprendendo in questa competizione per migliorarsi sempre di più”.