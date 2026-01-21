Sta per partire una nuova classe autofinanziata del corso OSA agli Istituti Athena di Teggiano.

Non perdere questa opportunità: contattaci ora e assicurati il tuo posto nella prossima edizione. Specializzati in un settore in continua crescita e avvia il tuo percorso professionale nell’ambito dell’assistenza alla persona.

In questo corso acquisirai le competenze necessarie per operare come Operatore Socio Assistenziale, una figura chiave nei servizi sanitari e sociali. Il corso è riconosciuto e certificato e offre reali prospettive occupazionali in ospedali, strutture per anziani, servizi domiciliari e molte altre realtà del settore.

Posti limitati: iscriviti ora per garantirti l’accesso.

Formazione professionale qualificata, certificazione riconosciuta, 1 punto ATA.

Per informazioni e iscrizioni: 327-9149046.

– messaggio pubblicitario con finalità promozionale –