Una giornata importante per la comunità di Polla che oggi ha tagliato il nastro del nuovo Centro di raccolta differenziata dei rifiuti. La struttura sorge nella Zona Industriale ed è gestita dalla General Enterprise Servizi Ecologici di Teggiano.

All’inaugurazione erano presenti il sindaco Massimo Loviso, il vicesindaco con delega all’Ambiente Giuseppe Curcio, l’assessore Vincenzo Giuliano, l’amministratore di General Enterprise Michele Gerardo Di Sarli e i collaboratori aziendali, i tecnici, il segretario di Legambiente Michele Buonomo, il parroco don Pasquale Gaito, gli agenti della Polizia Municipale con il Comandante Andrea Santoro e i Carabinieri della locale Stazione.

“E’ un servizio ulteriore per il territorio comunale che sicuramente verrà apprezzato. Abbiamo ottenuto un finanziamento di 615mila euro attraverso fondi del PNRR – spiega il primo cittadino di Polla -. Oggi tagliamo il nastro di un’opera importante e attesa che deve tendere al miglioramento della qualità della differenziazione dei rifiuti. L’invito che rivolgeremo ai nostri concittadini, soprattutto ai più giovani, è proprio quello di migliorare la raccolta per avviare un ulteriore rafforzamento delle nostre percentuali, che sono già ottimali, ma che vogliamo continuare a migliorare“.

Dello stesso avviso il vicesindaco delegato all’Ambiente Giuseppe Curcio: “Il vecchio Centro di raccolta era divenuto inadeguato rispetto alle esigenze della comunità. Il nuovo, inece, si colloca nell’area industriale, più coerente rispetto all’attività stessa, oltre ad avere spazi ampiamente funzionali alle esigenze operative della gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Nel 2025 abbiamo raggiunto il 72,7% di raccolta differenziata, ma gli obiettivi sono altri e possono essere raggiunti se c’è la collaborazione dei cittadini e delle attività commerciali, artigianali e industriali. Dal 1° febbraio partiremo con un nuovo progetto che vedrà la gestione dei micro RAEE presso i punti vendita di elettrodomestici e nel Centro di raccolta dove il cittadino potrà conferire gratuitamente phon, cellulari o attrezzature usate soprattutto da estetisti e parrucchieri. Inoltre abbiamo previsto, in una zona non ancora individuata, un periodo test dove per circa un mese ritireremo l’indifferenziato ogni due settimane, dato che una delle strategie che permette di migliorare la percentuale di differenziato è proprio quella di ridurre al minimo l’indifferenziato“.

General Enterprise gestisce il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti per il Comune di Polla così come il nuovo Centro di raccolta dove verranno raccolti tutti i rifiuti trasportati dall’azienda stessa e dai cittadini. “Il vantaggio del nuovo Centro è quello di una raccolta differenziata svolta in maniera puntuale in cui ogni rifiuto ha una destinazione precisa – chiarisce Di Sarli -. La cittadinanza risparmia tantissimo poichè l’indifferenziato secco, i cui costi sono altissimi, diminuirà sempre di più con un notevole risparmio della TARI. Inoltre gode della comodità di poter conferire autonomamente i rifiuti nel Centro di raccolta ogni giorno, tra cui due pomeriggi a settimana“.

Il plauso al nuovo servizio reso dal Comune di Polla è giunto anche da Michele Buonomo di Legambiente: “Questi Centri avvicinano il cittadino all’idea che ciò che produciamo non è più un rifiuto ma materiale che può essere valorizzato. E’ il principio della cosiddetta economia circolare. Le isole ecologiche garantiscono la purezza del materiale, perchè viene differenziato in maniera ottimale e con risultati spesso straordinari. Ai giovani bisogna dire che l’economia circolare a partire dai rifiuti produce miliardi di risparmio e di economia positiva in Italia, che è il primo Paese europeo per capacità di riciclaggio. Spero che tutti i comuni del Vallo di Diano possano dotarsi della propria isola ecologica e ottimizzare risultati che fino a pochi anni fa sembravano impossibili, con percentuali di raccolta differenziata che adesso vanno affinate migliorandone la qualità“.

Al taglio del nastro è seguito un momento formativo rivolto agli studenti all’interno dell’Auditorium “Rocco Giuliano” dell’Istituto Omnicomprensivo.