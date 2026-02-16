Le truffe agli anziani continuano a preoccupare e a fare vittime. Nei giorni scorsi è successo a Teggiano, dove un’anziana ha ricevuto una telefonata da un uomo che si è spacciato per carabiniere e le ha raccontato della necessità di pagare affinché un parente della ignara signora potesse essere tirato fuori dai guai giudiziari.

Facendo leva sulla paura di un pericolo imminente e sui buoni sentimenti dell’anziana il truffatore ha spiegato che di lì a poco si sarebbe presentata alla porta di casa una persona fidata per poter ricevere denaro o preziosi. L’anziana, quindi, appena il complice del finto carabiniere ha bussato, gli ha aperto e consegnato degli oggetti in oro, certa che sarebbero serviti per aiutare il familiare. Solo in seguito ha compreso di essere stata raggirata da persone senza scrupoli. Così è stata sporta denuncia ai Carabinieri che indagano su questo ennesimo episodio di truffa.

Si ricorda di non consegnare mai denaro e oggetti preziosi a persone che si presentano come appartenenti alle Forze dell’Ordine, avvocati, dipendenti dei gestori di acqua, luce o gas e di allertare subito il 112.