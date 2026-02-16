Proseguono le domeniche di apertura straordinaria del Centro Analisi Biochimica che rinnova il proprio impegno verso la prevenzione e la salute dei cittadini con un’importante novità: la presenza gratuita di un biologo nutrizionista a disposizione degli utenti.

Domenica 22 febbraio, dalle ore 8 alle 11, le sedi di Atena Lucana e Battipaglia apriranno eccezionalmente al pubblico per consentire a tutti di effettuare esami e check-up anche nel giorno festivo, venendo incontro alle esigenze di chi, durante la settimana, ha difficoltà a trovare tempo per la prevenzione.

L’iniziativa rientra nel ciclo di aperture domenicali promosso dal Centro Analisi Biochimica che continua a registrare grande partecipazione. Oltre alla possibilità di eseguire qualsiasi tipo di esame diagnostico, i pazienti potranno scegliere tra le formule di “Check-Up Completo Uomo” al costo di 40 euro e “Check-Up Completo Donna” al costo di 45 euro, con pacchetti di analisi pensati per un controllo generale e mirato dello stato di salute.

La vera novità di questa apertura è però la consulenza nutrizionale gratuita. Presso entrambe le sedi sarà infatti presente un biologo nutrizionista che offrirà un supporto personalizzato ai pazienti interessati, fornendo consigli utili per migliorare lo stile di vita e l’alimentazione. Un valore aggiunto che rafforza il messaggio della struttura: la linea giusta è prevenire.

La prenotazione è obbligatoria per accedere ai check-up e alla consulenza, considerato il numero limitato di posti disponibili nella fascia oraria prevista.

Con questa iniziativa, Biochimica conferma la propria attenzione verso la prevenzione come strumento fondamentale per la tutela della salute, offrendo servizi accessibili, professionalità e un’assistenza sempre più completa, anche di domenica.