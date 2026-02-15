Lite violenta durante la sfilata dei carri di Carnevale ad Eboli. Un uomo finisce in ospedale
Scene di violenza oggi pomeriggio ad Eboli mentre si stava svolgendo la sfilata dei carri di Carnevale nella frazione di Santa Cecilia.
Dalle prime ricostruzioni dell’accaduto, l’organizzatore di un carro di una contrada ebolitana e quello di un altro carro della Valle del Sele sono stati protagonisti di una violenta lite scaturita da motivi personali.
Uno dei due litiganti è rimasto ferito ed è stato trasportato dai sanitari del 118 in ospedale.
Sul posto a riportare la calma gli agenti della Polizia Municipale. La sfilata, dopo la tensione, è ripresa per le strade di Santa Cecilia.