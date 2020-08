Nei giorni scorsi, la Regione e la Unioncamere Campania avevano indicato Teggiano quale location di destinazione dell’evento “Estate Live”, un tour radiofonico realizzato in collaborazione con Rai Pubblicità e Radio 2.

Per la serata del 18 agosto era in programma l’esibizione del gruppo musicale New Trolls.

“Purtroppo – spiega il Sindaco Di Candia – nell’acclarato timore che l’importanza e la rilevanza dell’evento avesse un sicuro effetto attrattivo di una moltitudine di persone non residenti nei luoghi di realizzazione della manifestazione e sentite le Forze dell’Ordine presenti sul territorio le quali hanno ribadito l’impossibilità di assicurare una bastante presenza umana utile al controllo delle persone al di fuori del perimetro controllato direttamente dagli organizzatori, in ossequio anche agli ultimi indirizzi di controllo emanati recentemente dalla stessa Regione Campania, senza dimenticare l’indiscusso onore per la cittadinanza rappresentata essere stata attenzionata da così importanti partner istituzionali, suo malgrado questa Amministrazione ha dovuto negare l’autorizzazione alla realizzazione dell’evento per l’effettiva impossibilità allo stato attuale di assicurare utili e fattivi standard di sicurezza al fine di ottemperare alle prescrizioni normative vigenti per evitare il propagarsi del contagio da Covid-19″.

“Corre il dovere al sottoscritto ed alla Amministrazione civica che rappresento – conclude Di Candia – di ribadire la gratitudine per l’attenzione espressa alla Regione Campania, alla Unioncamere Campania ed alla sua Dirigenza nonché alla RAI Radiotelevisione Italiana, nella speranza che le condizioni di fattibilità delle manifestazioni diventino attuabili nel futuro così che si spera che in un mutato scenario emergenziale questo Comune possa ritornare ad assicurare utili standard di sicurezza e di prevenzione”.

– Claudia Monaco –