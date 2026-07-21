È stato ufficialmente restituito alla comunità il campo di bocce di località San Marco, oggetto di un intervento di riqualificazione realizzato dall‘Amministrazione comunale di Teggiano.

La cerimonia di inaugurazione, svoltasi ieri sera, si è tenuta presso la struttura adiacente al campo di pallavolo. All’iniziativa hanno preso parte il sindaco Michele Di Candia, l’assessore Lisa Babino, il consigliere Luigi Morello, insieme al Presidente della Federazione Bocciofila Liechtenstein Vincenzo D’Elia.

La serata ha rappresentato anche l’avvio del primo torneo amatoriale di bocce del campetto riqualificato, organizzato da Lino Maurizio Nonelli e Ciro D’Aguanno ai quali l’Amministrazione comunale ha rivolto un sincero ringraziamento per l’impegno e la collaborazione.

Numerosi cittadini hanno partecipato all’evento, vivendo un momento di festa e socialità che ha confermato il valore degli spazi pubblici come luoghi di incontro, condivisione e crescita della comunità.