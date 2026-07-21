Vallo della Lucania: agente della Polizia Municipale investita da un’auto mentre dirige il traffico
Paura questa mattina a Vallo della Lucania per una agente della Polizia Municipale che è stata investita da un’auto mentre era intenta a dirigere il traffico in via Croce.
Per cause da accertare la sventurata è stata colpita da una vettura alla cui guida si trovava una donna. I sanitari del 118 l’hanno soccorsa e trasportata all’ospedale “San Luca” per i necessari accertamenti.
Fortunatamente non sarebbe in pericolo.
Toccherà alle Forze dell’Ordine, dopo aver svolto i rilievi del caso, ricostruire la dinamica dell’investimento e chiarire le eventuali responsabilità.