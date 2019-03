Teggiano: scontro in Consiglio per l’approvazione del Piano Finanziario e l’area del nuovo cimitero

Si è svolto, questa mattina, il Consiglio comunale di Teggiano che ha visto la trattazione di diversi punti all’ordine del giorno, tra cui l’approvazione del Piano Finanziario componente la Tari e le tariffe del 2019.

Come spiegato dal consigliere Cono Morello, questo Piano comporta un risparmio di spesa sulla Tari del 10% e verranno agevolate le famiglie e in parte le attività. Per le attività è prevista una diminuzione della tariffa del 10%, mentre per quanto riguarda le famiglie c’è una riduzione della quota fissa. Vengono confermate anche tutte le agevolazioni previste nell’anno precedente.

“E’ facile ridurre i costi eliminando servizi – esordisce il consigliere di minoranza Crescenzo De Paola – Nella logica dell’economia e del mercato questa è la cosa più semplice e banale da fare”.

Un altro punto che ha diviso maggioranza e minoranza è stata l’approvazione dell’individuazione dell’area per la realizzazione di un nuovo cimitero comunale.

“Inizialmente si è dato mandato all’Ufficio Tecnico di valutare la possibilità di ampliare l’attuale cimitero, in modo da risolvere la problematica della carenza dei posti – spiega il consigliere Rosa Cimino – Questa possibilità è fattibile ma riesce solo a tamponare il problema. Il nuovo cimitero sarà costruito a valle e sono stati individuati una serie di terreni privati in località Difesa. Questa posizione risulta essere favorevole in quanto è a circa 260 metri dalla prima abitazione isolata e ad un chilometro dal primo centro abitato”.

I consiglieri di minoranza hanno sollevato forti dubbi riguardo alla realizzazione dell’opera in quanto non risolverebbe la mancanza di posti, non verrà completata in breve tempo e, come sottolineato dal consigliere Velia De Paola, sorgerebbe in una zona particolarmente fertile.

Nonostante le discussioni questi due argomenti sono stati approvati a maggioranza con il disappunto dell’opposizione e il relativo voto negativo.

All’unanimità, invece, è stato approvato il provvedimenti per il tratto dell’ex Strada Statale 426 e la modifica del Regolamento per le lampade votive cimiteriali. Sarà prevista una nuova modalità di pagamento per permettere l’allaccio dell’illuminazione.

Durante la seduta è stato anche comunicato il contributo di 70mila euro dato dal Ministero dell’Interno al Comune. 30mila euro saranno spesi per la manutenzione e messa in sicurezza di Piazza Portello e 40mila saranno utilizzati per la manutenzione straordinaria delle strade comunali.

– Annamaria Lotierzo –