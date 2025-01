Pugno duro della Polizia Municipale di Teggiano contro i padroni indisciplinati dei cani.

Nei giorni scorsi gli agenti, al comando del Luogotenente Eliseo Innamorato, hanno scoperto un uomo a passeggio con il suo cane nel centro storico il quale non ha raccolto gli escrementi dell’animale lasciandoli lungo la strada. Questo è un comportamento sanzionato da un’ordinanza firmata dal sindaco Michele Di Candia per tutelare il decoro e l’igiene del paese.

La Municipale, dopo aver fotografato il gesto, ha provveduto a sanzionare il cittadino. Ricordiamo che per questa contravvenzione dell’ordinanza sindacale è prevista una multa che va da 25 a 500 euro.

L’azione repressiva messa in atto dagli agenti mira ad evitare che le strade e i luoghi pubblici vengano sporcati dalle deiezioni lasciate sul posto dai padroni dei cani che non provvedono a raccoglierle con guanti e sacchetto così come disposto. Infatti in più occasioni è capitato di trovare escrementi lungo le vie del centro abitato.

Una situazione che, se non repressa attraverso le sanzioni, potrebbe sfuggire di mano minando il decoro di uno dei centri storici più belli del Vallo di Diano.