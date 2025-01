Evade i domiciliari, non si ferma all’alt imposto ad un posto di blocco e si dà alla fuga.

È quanto accaduto ieri a Battipaglia tra via Carbone e via Buozzi. L’uomo, un pregiudicato del posto con precedenti per reati di spaccio e contro il patrimonio, è stato notato a bordo della sua auto dagli agenti della Polizia di Stato di Battipaglia.

Ne è scaturito un inseguimento rocambolesco per le vie della città: il pregiudicato ha terminato la corsa in via de Gasperi tamponando e danneggiando alcune auto parcheggiate sul ciglio stradale.

Gli agenti, al comando del Vice Questore Giuseppe Fedele, lo hanno fermato. Trasportato all’ospedale, sarebbe risultato dai primi accertamenti positivo alla cocaina.

In seguito è stato arrestato in flagranza e posto ai domiciliari in attesa del giudizio di convalida e contestuale direttissima.