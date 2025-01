Gira per strada sanguinante e con ferite al volto e alla gola. E’ quanto accaduto ad un uomo venerdì sera ad Eboli in via Ripa.

I passanti, preoccupati dopo averlo notato in quelle condizioni, hanno allertato il 112 e i sanitari del 118. Sul posto sono prontamente giunti i militari della locale Compagnia Carabinieri e un’ambulanza.

Il ferito, un calabrese che vive ad Eboli, sarebbe stato aggredito per strada.

Inizialmente ha rifiutato le cure, mostrando segni di confusione, ma in seguito i carabinieri intervenuti sono riusciti a convincerlo ad andare in ospedale.

Indagini in corso per risalire all’identità di chi lo ha ferito. Le sue condizioni di salute fortunatamente non sarebbero preoccupanti.