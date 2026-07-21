A poco più di due mesi dalla sua attivazione, l’Ambulatorio Virtuale di Telemedicina del Comune di Teggiano, ospitato presso il SAUT di Teggiano, si conferma una delle esperienze più significative della provincia di Salerno nell’ambito della sanità digitale.

I risultati raggiunti testimoniano la validità del servizio: in poco più di sessanta giorni sono stati registrati circa 600 accessi, tra prenotazioni di visite specialistiche, cambi del medico di medicina generale, attivazioni del Fascicolo Sanitario Elettronico, rilascio della Carta Nazionale dei Servizi, assistenza durante le televisite e numerosi altri servizi dedicati ai cittadini. Un’attività intensa che ha consentito all’Ambulatorio Virtuale di Teggiano di distinguersi tra i quattro Ambulatori Virtuali di Comunità più attivi dell’intera ASL Salerno.

Proprio per questi risultati, nei giorni scorsi il Comune di Teggiano è stato invitato a partecipare all’iniziativa organizzata dall’ASL Salerno, nel corso della quale è stato riconosciuto il lavoro svolto sul territorio e presentato un nuovo progetto destinato ad ampliare ulteriormente i servizi di telemedicina. L’importante traguardo raggiunto ha infatti consentito al Comune di Teggiano di essere selezionato per prendere parte al progetto sperimentale della Clinica Virtuale del Sonno, promosso dall’ASL Salerno nell’ambito del percorso di sviluppo della sanità digitale.

La Clinica Virtuale del Sonno rappresenta l’evoluzione dell’attuale Ambulatorio Virtuale di Comunità. Si tratta di un innovativo percorso dedicato alla prevenzione, alla diagnosi e al monitoraggio dei principali disturbi del sonno, in particolare delle apnee notturne. Presso la struttura, il cittadino sarà accolto dalle facilitatrici digitali, mentre infermieri dell’Ospedale Virtuale e medici specialisti seguiranno in tempo reale, attraverso la telemedicina, l’esecuzione degli esami e la valutazione dei parametri clinici, garantendo un percorso di cura sicuro, tempestivo e senza inutili spostamenti.

Nei prossimi giorni il nuovo servizio sarà attivato anche a Teggiano, confermando il ruolo sempre più centrale che il comune sta assumendo all’interno della rete della sanità digitale promossa dall’ASL Salerno e rafforzando ulteriormente un servizio che, fin dalla sua attivazione, ha riscosso un’ampia partecipazione da parte dei cittadini.

“L’ASL – sottolinea il Sindaco di Teggiano Michele Di Candia – ci ha inseriti tra i primi quattro comuni dell’intero territorio provinciale per la qualità del servizio svolto. È un risultato che nasce dal lavoro quotidiano delle facilitatrici digitali e dalla collaborazione con l’ASL Salerno. Adesso parte anche questo nuovo progetto dedicato alla Clinica Virtuale del Sonno e siamo fiduciosi che la telemedicina possa continuare a crescere, offrendo sempre più servizi ai cittadini. Voglio rivolgere un sincero ringraziamento alle nostre facilitatrici digitali, che con professionalità, disponibilità e grande sensibilità rappresentano ogni giorno il primo punto di contatto con i cittadini. Il loro lavoro sta facendo davvero la differenza e i risultati ottenuti ne sono la dimostrazione. Un sentito ringraziamento anche alla loro coordinatrice Maria Grazia Giordano”.

“Essere stati inseriti in questo nuovo progetto sperimentale – evidenzia l’Assessore alla Sanità Vincenzo D’Alto – rappresenta un’importante conferma del lavoro svolto in questi mesi. L’Ambulatorio Virtuale di Telemedicina sta registrando un numero sempre crescente di accessi grazie all’impegno quotidiano delle facilitatrici digitali e alla risposta positiva dei cittadini. Continueremo a sostenere ogni iniziativa che possa migliorare l’assistenza sanitaria sul territorio, non solo per Teggiano ma per l’intero comprensorio, perché crediamo che la sanità di prossimità e l’innovazione rappresentino una risposta concreta ai bisogni delle nostre comunità”.

Grande ovviamente la soddisfazione delle due facilitatrici digitali Melisa Books e Melany Tropiano: “In poco più di due mesi – spiegano – abbiamo registrato circa 600 accessi, tra prenotazioni di visite specialistiche, cambio del medico di medicina generale, attivazione del Fascicolo Sanitario Elettronico, rilascio della Carta Nazionale dei Servizi, assistenza durante le televisite e tanti altri servizi sanitari digitali. Proprio questi risultati hanno consentito al nostro Ambulatorio Virtuale di essere selezionato dall’ASL Salerno per questo nuovo progetto sperimentale. Grazie alla Clinica Virtuale del Sonno sono ora disponibili nuove strumentazioni, che permetteranno agli specialisti e agli infermieri dell’Ospedale Virtuale di monitorare i pazienti in teleassistenza, offrendo un servizio ancora più innovativo e vicino alle persone. La soddisfazione più grande resta quella di poter aiutare concretamente i cittadini ogni giorno: molti vengono da noi per una pratica sanitaria, ma trovano anche un punto di ascolto, di confronto e di supporto umano. È questo il valore più bello del nostro lavoro. Vogliamo infine ringraziare Maria Grazia Giordano, il sindaco Michele Di Candia, l’Amministrazione comunale e l’ASL Salerno per la fiducia che ci hanno accordato e per aver creduto in un progetto che continua a crescere, offrendo nuove opportunità al territorio”.