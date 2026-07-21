“Se si prenota una visita o un esame e non si avverte se non ci si presenta si ingolfa inutilmente una lista d’attesa già ingolfata. Questo è un fenomeno che va assolutamente combattuto”.

A dirlo è il presidente della Regione Campania Roberto Fico.

“Non è giusto per le altre persone che sono in lista d’attesa e devono aspettare di più nonostante una persona abbia in qualche modo già risolto o comunque abbia deciso di non presentarsi – le parole di Fico – si può disdire la prenotazione e lo si può fare anche tramite il CUP telefonico. La rinuncia è enorme soprattutto nel CUP fisico, mentre è molto più fisiologica quando si prenota tramite app”.

La ricetta è “informare: stiamo cercando di attuare un nuovo piano di informazione precisa anche per dire che se non ci si presenta alla visita il ticket comunque dovrà essere pagato. Questo è un dato: se tu non vai, ingolfi la lista d’attesa e non puoi poi non pagare il ticket. E questo non lo dice la Regione, ma la Corte dei Conti. Dobbiamo essere anche tutti responsabili per ridurre le liste d’attesa. Noi dalla nostra parte, ma anche i cittadini devono dare una mano, è una collaborazione”.