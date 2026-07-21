Grazie all’interrogazione dell’onorevole Attilio Pierro riguardo all’ATM del Golfo di Policastro, si è vicini al pieno ripristino dello sportello di Sapri e, a breve, quello di Torraca.

“Con la mia interrogazione presentata il 22 gennaio 2026 e discussa solo il 14 aprile 2026 in Aula alla Camera, dopo quasi tre mesi di attesa, ho portato all’attenzione del Governo i gravi disservizi degli ATM Postamat nel Golfo di Policastro: orari limitati, bancomat spesso senza contante e lunghe file che penalizzavano soprattutto pensionati, lavoratori e cittadini dei comuni del Cilento” ha affermato l’onorevole Pierro.

“Sono passati diversi mesi dalla risposta del Ministero, ma grazie al mio costante intervento Poste Italiane sta lavorando concretamente alla risoluzione del problema, nonostante i ritardi accumulati. Nel Parco Nazionale del Cilento, su 95 ATM complessivi solo 7 risultano al momento non attivi h24 e su questi è in corso la valutazione per l’installazione di schermature anti-attacco: siamo ormai vicini al pieno ripristino del servizio – ha annunciato Pierro -. Grazie all’attenzione seguita alla mia interrogazione, a Sapri l’ATM Postamat è già tornato operativo, per Torraca è prevista la riattivazione in questa settimana”.

Seondo Pierro “la sicurezza è fondamentale, ma non può tradursi nella sospensione prolungata di un servizio essenziale per interi territori. Continuerò a seguire la questione con la massima attenzione, perché i cittadini del Cilento hanno diritto ad accedere al proprio denaro senza limitazioni ingiustificate”.