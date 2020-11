Teggiano: incidente stradale a Prato Perillo, due persone ferite

Un incidente stradale si è verificato questo pomeriggio a Teggiano, in località Prato Perillo.

Per cause in corso di accertamento tre veicoli si sono scontrati. L’impatto ha coinvolto una Opel, un furgone Daily Iveco e una Fiat Silo.

Due i feriti, un uomo di San Rufo a bordo della Stilo e un ragazzo del posto alla guida della Opel, che sono stati condotti dai sanitari del 118 presso l’ospedale “Curto” di Polla per gli accertamenti del caso. Illeso il conducente del furgone, un uomo del posto.

Presenti per i rilievi del caso i Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina.

Le auto sono state rimosse dal Soccorso Stradale Pastore di Sala Consilina, mentre la strada è stata ripulita dalla Ditta Paciello Arechi Multiservice di Sassano.

Il luogo non è nuovo a episodi del genere. Già negli scorsi mesi, infatti, altri due incidenti con feriti si sono verificati nello stesso punto, presso l’incrocio che unisce Via Anca del Ponte a Via Incarratora e Via Perillo I.

