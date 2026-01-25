Fa danni il maltempo a Salerno. Le forti piogge e le raffiche di vento delle ultime ore hanno divelto un pannello segnaletico in via San Leonardo.

Il cartello è finito sulla sede stradale causando disagi alla circolazione e rappresentando un potenziale pericolo per gli utenti della strada.

Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia Municipale e i Vigili del Fuoco che con un’autoscala hanno provveduto a rimuovere le parti pericolanti e a mettere in sicurezza la parte restante.