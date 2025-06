È recentissima la conferma ufficiale che anche quest’anno il Polo Liceale “Pomponio Leto” di Teggiano ha meritatamente raggiunto i vertici nelle certificazioni CertiLingua, l’attestato europeo di eccellenza per competenze plurilingue e competenze europee/internazionali per studenti del quinto anno di scuola superiore.

“La certificazione linguistica conseguita – dichiara il Dirigente Scolastico Maria D’Alessio – è tra le più rilevanti conferme della passione che le alunne e gli alunni del Leto profondono nello studio. Il loro merito ha basi didattiche di ottimo spessore in quanto s’avvale delle competenze linguistiche di ciascun docente del Dipartimento Linguistico, impreziosito dalla quotidiana presenza di esperti madrelingua. Il contesto storico richiede competenze plurilinguistiche solide ed ogni risultato è per i Letiani un ulteriore passo per l’inserimento nell’imminente futuro. Il Leto si è posto, anche in questa occasione, tra le prime scuole campane ed il mio plauso sincero va a ciascun discente che ha saputo conseguire la prestigiosa certificazione linguistica”.

Dall’anno scolastico 2011/2012 la Direzione Generale per gli Ordinamenti scolastici promuove il Progetto “CertiLingua”, attestato europeo di eccellenza per competenze plurilingue e competenze europee/internazionali, nato in ambito di cooperazione transfrontaliera per soddisfare l’esigenza di una attestazione internazionale di supporto al plurilinguismo e alla mobilità degli studenti.

Ecco i nominativi delle campionesse e dei campioni del “Leto” dell’edizione 2025: Gabriele Caruso, Elisabetta D’Alto, Nicola D’Alto, Giada Mangieri, Sara Miele, Francesca Pastore, Vincenza Petrizzo e Costanza Vertucci.