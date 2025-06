Grave incidente in moto questa sera a Caprioli di Pisciotta. Per cause da accertare una 21enne di Ascea mentre era in moto insieme ad un’amica ne ha perso il controllo andando a sbattere contro un’inferriata.

L’impatto le ha provocato serie ferite e dopo i soccorsi dei sanitari del 118 ricevuti sul posto è stata trasportata in ospedale con l’ausilio dell’eliambulanza.

In seguito i sanitari del VOPI di Pontecagnano l’hanno portata con l’ambulanza al “Ruggi” di Salerno dove è stata ricoverata.

L’altra ragazza che viaggiava in sella con lei non avrebbe riportato ferite preoccupanti.

Sul posto i Carabinieri per ricostruire la dinamica dopo aver effettuato i rilievi necessari.