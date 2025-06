La comunità di Villammare domani, martedì 10 giugno, si stringerà in preghiera durante la Santa Messa delle ore 19.00 per il piccolo Pietro, il bimbo di soli 9 mesi che versa in gravi condizioni al Santobono di Napoli dopo che giovedì scorso è stato trasferito lì in eliambulanza dall’ospedale di Sapri.

L’invito è stato rivolto dal parroco a tutta la comunità: “In queste ore di apprensione per il piccolo Pietro la comunità di Villammare si stringe in preghiera per la sua fragile vita e invoca la potente benedizione divina attraverso l’intercessione di Maria Santissima di Portosalvo e di San Giuseppe”.

Intanto proseguono le serrate indagini dei Carabinieri della Compagnia di Sapri e della Procura di Lagonegro che puntano a chiarire cosa sia accaduto. La loro attenzione si starebbe concentrando sui video acquisiti dai sistemi di sorveglianza presenti nella zona vicina all’abitazione in cui vive con la madre e il compagno dove nei giorni scorsi la Sezione Scientifica dell’Arma ha anche effettuato un sopralluogo.

Gli inquirenti si starebbero concentrando sul lasso di tempo che va dalle 12.15 alle 13.15 di giovedì e stanno ascoltando alcuni testimoni, tra cui il padre del bambino e persone vicine alla famiglia. La Caserma dei Carabinieri di Vibonati fa da scenario agli interrogatori.

La prognosi di Pietro, che è in coma dopo due interventi neurochirurgici, rimane riservata a causa del grave quadro e delle fratture riscontrate.

