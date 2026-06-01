Teggiano: il 4 giugno lo spettacolo di fine anno “Il casting della vita” degli Istituti Paritari Athena
Gli Istituti Paritari Athena di Teggiano presentano lo spettacolo di fine anno dal titolo “Il casting della vita”.
L’evento si terrà giovedì 4 giugno alle ore 20.00 in Piazza 4 Novembre.
Sarà l’occasione per chiudere l’anno scolastico con un momento di incontro e socialità nel corso del quale si potrà anche accedere ad un‘area Street Food per le degustazioni.
Dopo lo spettacolo sarà possibile assistere al live show di Daniele Sorrentino & Matt Russo, duo partenopeo che unisce tradizione musicale napoletana e sonorità contemporanee.
– messaggio pubblicitario con finalità promozionale –