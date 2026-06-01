Attimi di vero e proprio panico questa sera ad Eboli nel Rione Pescara.

Un uomo, probabilmente per un problema legato ad un parcheggio, avrebbe dato in escandescenze e, dopo essere salito a bordo di un furgone, ha ingranato la marcia investendo alcune persone presenti in strada.

Chi è stato colpito dal veicolo ha riportato ferite e per questo motivo si è reso necessario l’intervento dei sanitari del 118 con diverse ambulanze che hanno trasportato i coinvolti, tra cui anche una minorenne, nei vicini ospedali di Eboli, Battipaglia e Oliveto Citra.

Sul posto sono rapidamente arrivati i Carabinieri della locale Compagnia che hanno provveduto a bloccare il responsabile e a condurlo in caserma per le attività di rito coordinate dalla Procura della Repubblica.