Sabato 23 maggio alle ore 19, presso il Complesso Monumentale della SS.Pietà a Teggiano, si terrà un importante appuntamento musicale organizzato dalla vicepresidente della Cooperativa Sociale “Il Sentiero” Laura Monaco e patrocinata dal sindaco di Teggiano Michele Di Candia.

Protagonista della serata sarà il quartetto d’eccezione “Crossover Quartet”: Antonio Cimino al flauto, Francesco Langone alla chitarra, Fabio Schiavo al pianoforte e Cosimo Lingardo al contrabbasso.

Il gruppo formatosi nel 2005 per l’alto livello musicale ha presto ottenuto entusiastici consensi di pubblico, di stampa e di critica specialistica tanto da essere da subito ospite in manifestazioni e festival di livello internazionale, dividendo i cartelloni con i nomi più rappresentativi del panorama musicale.

Il superamento delle barriere che dividono i vari generi musicali è l’obiettivo principale della formazione il cui repertorio spazia dalla musica classica, al jazz, al pop, alla musica tradizionale.