Accusato di aver molestato una minorenne, finisce ai domiciliari. L’ordinanza cautelare è stata eseguita nei giorni scorsi a carico di un uomo a Polla.

Su di lui una terribile accusa, quella di aver molestato una minorenne che, secondo gli inquirenti, si sarebbe trovata a frequentare l’abitazione dell’uomo. Le indagini sono partite in seguito alla denuncia dei genitori della ragazzina e così i Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina hanno fatto luce sulla vicenda, coordinati dalla Procura della Repubblica.

È stata l’Autorità Giudiziaria a disporre a carico dell’uomo la misura degli arresti domiciliari.