

Attimi di paura nella tarda mattinata di oggi in Corso Italia, a Pontecagnano.

Un signore di 65 anni stava attraversando sulle strisce pedonali quando è stato improvvisamente investito da un automobilista.

Il conducente si è immediatamente fermato a prestare soccorso e ha chiamato i sanitari del VOPI ad intervenire sul posto. Il malcapitato è stato così portato in ospedale per le cure del caso.

Sul luogo dell’incidente presenti anche gli agenti della Polizia Municipale per i rilievi.