Paura a Pontecagnano. Uomo investito da un’auto sulle strisce pedonali
Attimi di paura nella tarda mattinata di oggi in Corso Italia, a Pontecagnano.
Un signore di 65 anni stava attraversando sulle strisce pedonali quando è stato improvvisamente investito da un automobilista.
Il conducente si è immediatamente fermato a prestare soccorso e ha chiamato i sanitari del VOPI ad intervenire sul posto. Il malcapitato è stato così portato in ospedale per le cure del caso.
Sul luogo dell’incidente presenti anche gli agenti della Polizia Municipale per i rilievi.