Scacco ai truffatori oggi pomeriggio nella frazione Licusati di Camerota da parte dei Carabinieri della locale Stazione, diretti dal Maresciallo Francesco Carelli e sotto il coordinamento della Compagnia di Sapri agli ordini del Capitano Fedocci.

Due giovani del napoletano, un 24enne e un 32enne, con la classica scusa del finto incidente capitato ad un familiare hanno raggirato una 78enne del posto.

Tutto ha avuto inizio con la ormai solita telefonata alla vittima per farla spaventare: la voce all’altro capo del filo racconta di un incidente stradale causato dal familiare della donna e che, se non verserà una determinata somma di denaro, il nipote potrebbe incorrere in seri problemi giudiziari.

La malcapitata, in ansia per le sorti del proprio caro, ha atteso che alla porta si presentasse uno dei due truffatori per riscuotere la somma richiesta e gli ha consegnato ben 14.000 euro.

Una volta compreso di essere stata raggirata sono intervenuti i militari dell’Arma che, con prontezza e grandi capacità investigative, sono riusciti a fermare i due giovani truffatori e ad assicurarli alla giustizia dopo averli inseguiti.

Per loro si apriranno le porte del carcere, così come disposto dalla Procura della Repubblica.