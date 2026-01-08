Il Polo Liceale “Pomponio Leto” partecipa all’iniziativa nazionale che vede protagonista l’indirizzo del Liceo Economico Sociale, ma con un’innovazione particolare: la collaborazione del Liceo Made in Italy.

Sabato 10 gennaio, dalle ore 18:00, presso l’aula magna “A. Innamorato” della sede centrale del “Leto” si terrà “La Notte dei LES”, un incontro con diverse personalità istituzionali, al fine di chiarire gli aspetti salienti delle moderne economie globali, con attenzione particolare all’istruzione ed alla formazione dei futuri attori che la scuola prepara già da subito per la costruzione di una comunità umana libera da conflitti e poteri monopolistici.

“L’iniziativa – dichiara la dirigente scolastica Maria D’Alessio – ha un’eco importante nell’attuale momento storico e geopolitico perché vede protagonisti i giovani che vanno ulteriormente formati in vista di un’economia globale equa e solidale. Per questo si è ritenuta essenziale anche la collaborazione del Liceo Made in Italy, data la sua specificità disciplinare che prevede un maggiore riguardo all’economia ed al diritto. Gli ospiti che interverranno sono specialisti, professionisti che giorno per giorno vivono la necessità di coniugare la mera economia con la dignità degli individui. È questo l’intento precipuo della scuola: rendere l’essere umano sempre più consapevole della propria capacità di creare armonia, non conflitti, di vivere l’occasione irripetibile della propria presenza sulla Terra stringendo forte le mani dei propri simili così da formare quella che Leopardi auspicava come la ‘social catena’, vero legame che può far dell’umanità un’unica e sola immensa famiglia”.

Per l’evento sono previsti i saluti istituzionali della dirigente scolastica Maria D’Alessio, della presidente del Consiglio d’istituto Laura Manzolillo, del sindaco di Teggiano Michele Di Candia, del presidente della Comunità Montana Vallo di Diano Vittorio Esposito e del consigliere regionale Corrado Matera. Seguiranno gli interventi del professore universitario Carmine Pinto, della presidente di Confesercenti Vallo di Diano Maria Antonietta Aquino, dell’imprenditore Mario Carannante, della pedagogista Mariateresa Langone e degli studenti.

I lavori saranno moderati dalla professoressa Marianna Tommasiello, referente della rete LES. Le musiche e gli intramezzi teatrali saranno curati dagli studenti Serena Scelzo, Gerardo Santoro e Manuel Di Mieri, con i docenti Antonio Sordillo e Francesco Cicale.