“Sto lavorando insieme al Ministero della Salute per uscire dal Piano di rientro, è un obiettivo che mi sono posto e che la mia Giunta si è posta. Speriamo di ottenere questo risultato prima possibile. Ho già avuto un dialogo e ho avuto un incontro proprio con il ministro Schillaci”.

E’ quanto dichiarato dal Presidente della Regione Campania Roberto Fico a margine della sua partecipazione all’inaugurazione del nuovo ingresso all’Ospedale Cardarelli di Napoli.

“La situazione delle liste di attesa è un aspetto su cui stiamo raccogliendo tutta la documentazione e ci stiamo lavorando – spiega – Proprio sulle liste di attesa ho fatto più di una riunione con tutte le direzioni generali, con la direzione generale della sanità della Campania e ho chiesto dei report molto specifici che sto studiando insieme al team”.

Il Presidente Fico ha risposto anche sul problema delle aggressioni al personale degli ospedali evidenziando che “il front office va potenziato ma ci sono anche delle prospettive normative regionali che noi possiamo attuare. Sul modello di gestione dei Pronto Soccorsi e dell’accoglienza delle persone che arrivano ci sono infatti dei meccanismi e dei modelli che possono essere molto utili per la tutela per il personale sanitario e anche per dare maggiori e migliori informazioni alle persone che aspettano e che intanto vogliono capirne il motivo. Ci sono su questo dei modelli che possiamo portare anche qui in Campania”.