Aggredisce la compagna in casa ma viene assicurato alla giustizia grazie ad un repentino intervento dei Carabinieri.

È quanto accaduto nei giorni scorsi a Campagna dove un 35enne si è reso autore di atti violenti ai danni della compagna nella loro abitazione. Soltanto l’arrivo dei militari della locale Stazione, diretti dal Maresciallo Capo Fabio Pignatiello, ha evitato il peggio e ha permesso di arrestare il compagno violento e di trasferirlo nel Carcere di Fuorni.

Solo pochi giorni fa, sempre a Campagna, un 43enne è stato arrestato dopo aver aggredito la madre utilizzando delle forbici da cucina.