Nei giorni scorsi la Polizia di Stato di Battipaglia ha proceduto alla devoluzione di 1.127 litri di gasolio alla Croce Rossa Italiana – Comitato di Salerno, a seguito di un provvedimento emesso dall’Autorità Giudiziaria.

L’attività nasce da un’indagine svolta dal Commissariato di Polizia di Stato di Battipaglia, nell’ambito di un procedimento scaturito dalla denuncia presentata da una donna di origine tunisina vittima di violenze domestiche.

Durante gli accertamenti, all’interno del garage dell’abitazione era stata scoperta una notevole quantità di gasolio conservato in numerose taniche di plastica. Le indagini della Polizia hanno poi accertato la provenienza illecita del carburante, che è stato sequestrato. Per questo un uomo di origine tunisina è stato denunciato per ricettazione.

Successivamente il Tribunale di Salerno – Sezione G.I.P., nell’ambito del relativo procedimento penale, ha disposto la confisca del materiale sequestrato. Al fine di evitare la distruzione del carburante e valorizzarne l’utilità sociale, il Commissariato di Polizia di Stato di Battipaglia ha avanzato all’Autorità Giudiziaria una richiesta di devoluzione in beneficenza alla Croce Rossa Italiana – Comitato di Salerno: istanza che è stata accolta.

Nei giorni scorsi è stata eseguita la procedura di dissequestro e contestuale consegna del carburante al Comitato della Croce Rossa Italiana di Salerno, che potrà impiegarlo nello svolgimento delle proprie attività istituzionali e di assistenza sul territorio.

L’iniziativa rappresenta un significativo esempio di collaborazione tra Autorità Giudiziaria, Forze di Polizia ed enti del Terzo Settore, finalizzata a trasformare beni sottratti all’illegalità in risorse utili alla collettività.