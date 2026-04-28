Teggiano si appresta a dare l’ultimo saluto a Raffaele De Paola, il 52enne che ha drammaticamente perso la vita la mattina del 25 aprile mentre si trovava in montagna in cerca di asparagi in compagnia di un amico.

L’uomo voleva trascorrere qualche ora nella natura sui monti al confine tra i territori di Teggiano e di Monte San Giacomo quando all’improvviso si è sentito male e si è accasciato al suolo. A nulla sono valsi i soccorsi dei sanitari del 118 giunti rapidamente sul posto, per lui non c’è stato da fare e per recuperare il suo corpo è stato necessario l’intervento dei tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico, considerata l’altezza e il luogo impervio.

La salma, come disposto dalla Procura della Repubblica di Lagonegro, è stata trasferita all’obitorio dell’ospedale di Polla dove il medico legale ha eseguito l’esame autoptico per fare chiarezza sulle cause del decesso.

I funerali del 52enne si terranno domani, mercoledì 29 aprile, nella chiesa “Sacro Cuore di Gesù” a Prato Perillo alle ore 10.

Raffaele De Paola, molto stimato nel suo paese, lavorava come autotrasportatore per una nota azienda casearia.