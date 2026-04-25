Tragedia questa mattina sui monti al confine tra Teggiano e Monte San Giacomo dove un 52enne del posto ha perso la vita, probabilmente a causa di un malore durante la raccolta degli asparagi in compagnia di un amico. E’ stato quest’ultimo, dopo essersi accorto che l’uomo si era sentito male accasciandosi, ad allertare il 118.

Il dramma si è verificato sulla montagna che sovrasta la strada Pedemontana.

Sul posto sono intervenuti i sanitari della Croce Rossa Italiana e quelli del GOPI dalla postazione di Sant’Arsenio, oltre all’elisoccorso e ai tecnici del Soccorso Alpino per il recupero in altezza del corpo senza vita.

Vani sono stati tutti i tentativi di rianimarlo da parte dei sanitari che sono giunti sul posto con estrema rapidità e, nonostante la zona impervia, hanno raggiungo lo sventurato per tentare di salvarlo.

Presente anche il sindaco Michele Di Candia oltre ai Carabinieri della Stazione di Sassano e di Teggiano e ai militari dell’Aliquota Radiomobile di Sala Consilina.