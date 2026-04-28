Spavento ieri per un uomo di Rofrano.

Lo sventurato, muratore di professione, è arrivato al Pronto Soccorso del “Curto” di Polla con un ferro conficcato nell’addome. Immediato l’intervento dei medici che hanno compreso il quadro clinico e l’hanno operato d’urgenza.

Restano da chiarire le cause dell’infortunio che potrebbero essere legate ad un incidente sul lavoro, dato l’arnese con cui si è ferito.

Seguiranno indagini dettagliate da parte delle Forze dell’Ordine per verificare l’accaduto ed eventuali responsabilità.