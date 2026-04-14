Teggiano: domani al “Pomponio Leto” l’incontro “Creatività ed eccellenza” con il Liceo Made in Italy
“Creatività ed eccellenza” è il tema della seconda giornata di studi promossa dal Liceo Made in Italy, in collaborazione con il Liceo Economico Sociale presso l’Istituto di Istruzione Superiore “Pomponio Leto” di Teggiano.
Domani, mercoledì 15 aprile, con inizio alle ore 10.00, l’incontro è inserito nel percorso del Liceo Made in Italy attivato nell’anno scolastico 2024/25 e si avvale della presenza di alcune importanti aziende del Vallo di Diano, nonchè della Presidente di “Sì imprese Confesercenti Vallo di Diano” Maria Antonietta Aquino.
L’occasione consentirà agli studenti del nuovo percorso formativo attivato presso l’Istituto diretto dalla Preside Maria D’Alessio, che introdurrà i lavori, di toccare con mano le peculiarità del tessuto produttivo del Vallo di Diano, permettendo loro di acquisire competenze specifiche per la gestione di impresa ed entrare in contatto con le strategie di mercato, con i processi produttivi e con le esigenze imprenditoriali del territorio.
I lavori saranno moderati dal Preside emerito del “Pomponio Leto” Rocco Colombo, Direttore editoriale di Ondanews.